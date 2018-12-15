رياضة | Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر ماتش Al Hilal اليوم يلا شوت| كورة لايف|كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر ماتش Al Hilal اليوم يلا شوت| كورة لايف|كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر ماتش Al Hilal اليوم يلا شوت| كورة لايف|كورة اون لاين
تقام مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 مباراة الهلال والحزم على استاد جامعة الملك سعود، وذلك لحساب منافسات الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019.
لم يتلقى فريق الهلال حتى اللحظة أي خسائر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي”، إذ تمكن من جمع 32 نقطة حصدهما في 12 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في إثنتين، وبهذه النتائج يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين وبفارق ستة نقاط عن النصر صاحب الوصافة، وفوز الهلال هام للغاية، حيث أن الثلاث نقاط تقربه أكثر من لقب الموسم وتبعده عن ملاحقه الأصفر.
في الجانب المقابل، يؤدي الحزم مستويات جيدة حتى اللحظة محلياً، حيث أنه يقبع في منطقة الخطر بالمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة فقط، وبفارق عدد الأهداف عن الباطن صاحب المركز الرابع عشر، وبفارق نقطة وحيدة عن الرائد الثاني عشر.
تشكيل الهلال المتوقع | 4-2-3-1
علي الحبسي
ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك
سلمان الفرج – محمد كنو
سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو
بافيتيمبي جوميز
ستشهد قائمة الهلال ضد الحزم غياب الثنائي نواف العابد وعمر عبد الرحمن عمري بسبب الإصابات، ومن المتوقع أن يظهر في المباراة عودة ياسر الشهراني وسلمان الفرج في التشكيل الرسمي.
تشكيل الحزم المتوقع | 4-2-3-1
مليك عسله
خالد البركة – سيف القشطة – أليماو – مسعود بخيت
موراليو – فارس العياف
جون باجوي – رودولفو – يوسف قلفا
محمد الصيعري
من المقرر أن يكون موعد مباراة الهلال والحزم مساء اليوم السبت الموافق 14-12-2018 في تمام الساعة 15:05 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ14:05 بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة الهلال والحزم مباشر على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وأحمد النفيسة.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر ماتش Al Hilal اليوم يلا شوت| كورة لايف|كورة اون لاين
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر ماتش Al Hilal اليوم يلا شوت| كورة لايف|كورة اون لاين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .