رياضة | Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر ماتش Al Hilal اليوم يلا شوت| كورة لايف|كورة اون لاين

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Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر ماتش Al Hilal اليوم يلا شوت| كورة لايف|كورة اون لاين

تقام مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 مباراة الهلال والحزم على استاد جامعة الملك سعود، وذلك لحساب منافسات الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019.

لم يتلقى فريق الهلال حتى اللحظة أي خسائر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي”، إذ تمكن من جمع 32 نقطة حصدهما في 12 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في إثنتين، وبهذه النتائج يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين وبفارق ستة نقاط عن النصر صاحب الوصافة، وفوز الهلال هام للغاية، حيث أن الثلاث نقاط تقربه أكثر من لقب الموسم وتبعده عن ملاحقه الأصفر.