رياضة | النصر يكرم أبطاله أصحاب الإنجازات العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يكرم أبطاله أصحاب الإنجازات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق بتكريم خمسة من أبطال نادي النصر أصحاب الإنجازات في أكثر من محفل علي المستوي الدولي في مقدمتهم سما أحمد لطفي لاعبة منتخب مصر، والتي حصلت علي برونزية كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة بشيكاغو.

وتم تكريم ثنائي كرة القدم يوسف محسن لاعب فريق مواليد 2000 ونجم منتخب مصر لكرة الصالات والذي حصل مع المنتخب علي بطولة افريقيا وحصل ايضا علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في اولمبياد الارجنتين للشباب في انجاز لاول مرة تحققه مصر في اول مشاركة لمنتخبنا في اولمبياد الشباب، كما ام تكريم مهاب ابراهيم لاعب فريق مواليد 2000 ولاعب منتخب مصر لكرة الصالات وحصل ايضا علي بطولة افريقيا وتأهل مع المنتخب لاوليمبياد الارجنتين وحصل علي الميدالية البرونزية، الجدير بالذكر انه تم تصعيد الثنائي يوسف ومهاب للفريق الاول بقيادة سيد عيد المدير الفني لنقل موهبتهما والاستفادة منهما في الفترة المقبلة.

كما تم تكريم اللاعبة حنين عمرو لاعبة فريق السباحة بالنادي لحصولها علي بطولة الجمهورية تحت 13 سنة سباق 100 متر، حيث حققت رقم جيد قريب من الرقم الذي حققته فريدة عثمان بطلة مصر في بطولة العالم.

كما تم تكريم اللاعب عبد الرحمن محمد عبد الله لاعب فريق التايكوندو مواليد 99 الحاصل الذي حصل علي عدد من البطولات مركز اول بطولة الجمهورية والميدالية الذهبية، وحصل علي المركز الثالث في بطولة افريقيا، وحقق المركز الثاني في بطولة الاردن الدولية والمسابقات الثاني في بطولة لبنان الدولية كما تأهل للمشاركة في الاوليمبياد العسكرية في شهر فبراير القادم بالصين.