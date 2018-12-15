رياضة | متى يعود محمد صلاح للاحتفال بأهدافه.. كلوب يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متى يعود محمد صلاح للاحتفال بأهدافه.. كلوب يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه لا يشعر القلق من عدم احتفال محمد صلاح نجم الفريق بالأهداف في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا

وقال يورجن كلوب لشبكة شبكة "تربيال فوتبول" البريطانية: "اللاعبون بشر وفي بعض الأحيان تكون ردود أفعالهم بهذه الطريقة بعيدًا عن الفرحة بالأهداف".

وأضاف يورجن كلوب: "كل لاعب لديه طريقة في الاحتفال ومحمد صلاح يسجل أهدافًا كثيرة وهذا هو الأهم أن يحافظ على تألقه وتطوره بصرف النظر عن احتفالاته بها".

وتابع كلوب: "محمد صلاح سيبتسم مرة أخرى بأهدافه ولست قلقًا من ذلك في كل شيء على مايرام".

وسجل محمد صلاح هاتريك أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي ولم يحتفل بأهدافه بل ظهر وهو ينظر للجماهير.

وكرر محمد صلاح عدم الاحتفال نفسه أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل هدف الفوز في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات وقاد ليفربول للتأهل لدور الـ16.

وتوج محمد صلاح نجم منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، للعام الثاني على التوالي.

وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا من استفتاء "بي بي سي" متفوقًا علي كل من: المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).

وأصبح نادي ليفربول أكثر الأندية التي فازت لاعبيها بتلك الجائزة منذ انطلاقها عام 1992، حيث فاز لاعبي الريدز بالجائزة 3 مرات وهي كالتالي: السنغالي الحاج ضيوف عام 2002، ومحمد صلاح عامي 2017، 2018.

ويأتي خلف ليفربول في ترتيب أكثر الأندية تتويجًا بالجائزة كل من: مارسيليا الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، والأهلي المصري، ومانشيستر سيتي وأرسنال وبولتون واندرز، وحصد كل منهما الجائزة مرتين فقط.