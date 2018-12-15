رياضة | رابط شغال دوري بلس مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب KSA SPORTS كورة ستار الاسطورة بث مباشر اهلى

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مشاهدة مباراة الاهلي والشباب بث مباشر بدون تقطيع اليوم تستكمل مباريات الأسبوع الثالث عشر بالدورى السعودى للمحترفين يوم السبت 15/12/2018، ويستضيف فريق أهلى جدة منافسه الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية،مشاهدة مباراة الأهلي والشباب يوتيوب يلا شوت بدون تقطيع، ويأمل الأهلى فى ملاحقة قافلة الصدارة، مباراة الاهلى والشباب بث مباشر اليوم السبت 15-12-2018 في البطولة السعودية، بينما يسعى الشباب للتقرب خطوة من المربع الذهبى والتواجد بين الكبار، دوري بلس.. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والشباب بث مباشر الكلاسيكو يلا شوت اليوم السبت 15-12-2018 رابط ماتش الاهلي السعودي ضد الشباب بجودة عالية بدون تقطيع، kooora HD مشاهدة مباراة الأهلي، مباراة الاهلي والشباب بث مباشر LIVE STREAM HD، أهلى جدة فى مواجهة حماس الشباب بالأسبوع الثالث عشر.

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لايف مباراة الاهلي والشباب بث مباشر، الأهلى يأمل فى توقف نزيف النقاط والبحث عن طريق الصدارة، يلعب فريق الأهلى مضيفا على أرضه فريق الشباب فى لقاء الجولة ال13 بالدورى السعودى للمحترفين، ويأمل فريق الإمبراطور فى تحقيق الفوز فى المباراة، كما يسعى للبحث عن طريق العودة للانتصارات والبحث عن الصدارة المفقودة، ويطمح الأهلى فى حصد نقاط المباراة والتقدم خطوة نحو مقدمة الترتيب، ويشارك ضمن صفوف الفريق اللاعبين المصريين عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى الذى ظهرا بمستوى جيد مع الفريق هذا الموسم، ماي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي والشباب السعودي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب يوتيوب، ويحتل الأهلى المركز الرابع فى الترتيب برصيد 24 نقطة من الفوز فى 7 لقاءات والتعادل فى 3 وخسارة مباراتين، كما يذكر أن الفريق قد تعادل فى مباراة الجولة الماضية مع فريق الرائد بنتيجة 0-0 .

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الشباب يسعى نحو التقدم والتواجد الذهبى، يدخل فريق الشباب ضيفا على فريق أهلى جدة فى لقاء الأسبوع الثالث عشر، ويأمل فريق الليث الأبيض فى تحقيق الانتصار فى اللقاء المرتقب، كما يسعى الفريق الفريق للفوز والتقرب خطوة نحو المربع الذهبى والتواجد بين الكبار، ويطمح الفريق فى زيادة نقاطة ودوافعه من أجل الاستمرار فى المنافسة على لقب البطولة أو المشاركة فى ألقاب أخرى.

ويحل فريق الشباب فى المركز الخمس برصيد 20 نقطة حيث حقق الفوز فى 5مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر فى مواجهتين، وحقق الشباب فوزا صعبا على فريق أحد بنتيجة 1-0 فى اللقاء الماضى بالدورى.

موعد مباراة أهلى جدة والشباب

تقام مباراة أهلى جدة والشباب فى الجولة ال13 من الدورى السعودى يوم السبت 15/12/2018، وتبدأ المباراة فى الساعة 17:25 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 18:25 بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة 15:25 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والشباب

تنقل مباراة الأهلى والشباب فى الأسبوع الثالث عشر من الدورى السعودى على قناة الرياضية السعودية، وتنقل قناة hd2 أحداث اللقاء الهام والمرتقب مع إذاعة استوديو تحليلى خاص باللقاء للتعليق على أحداث المباراة وتحليلها فور الانتهاء.

رابط مشاهدة الاهلي والشباب بث مباشر