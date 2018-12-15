رياضة | يلا شوت Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم كورة لايف مباراة الاهلي والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

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يلا شوت Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم كورة لايف مباراة الاهلي والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الشباب في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على الأراضي السعودية، وذلك في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

يلا شوت Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم كورة لايف مباراة الاهلي والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الشباب، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى مضيفه فريق الهلال في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

يلا شوت Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم كورة لايف مباراة الاهلي والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الوحدة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أيضاً، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الرياض في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق أُحد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق الشباب طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الراقي، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشباب في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق الشباب في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق الشباب في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 20 نقطة.

يلا شوت Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم كورة لايف مباراة الاهلي والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع ضيفه فريق الشباب عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية بصوت المعلق فارس عوض، وذلك في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 18:25 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضاً في تمام الساعة 19:25 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يلا شوت Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم كورة لايف مباراة الاهلي والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم