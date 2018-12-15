رياضة | جلسة "الإثنين" تنقل ظهير دجلة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة "الإثنين" تنقل ظهير دجلة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع السيد سالم ظهير أيسر وادي دجلة بعد غد الإثنين وذلك للاتفاق معه على انضمامه للفريق الأبيض. ويسعى الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيسر في ظل خروج أحمد أبو الفتوح من حسابات السويسري جروس المدير الفني للفريق وعدم تواجد سوى بهاء مجدي. وأجرى أميرمرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك اتصالًا بالسيد سالم وحدد معه الإثنين المقبل موعدا لعقد جلسة لحسم الصفقة. وينتهي تعاقد السيد سالم مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل ويسعى النادي لتجديد عقد لاعبه والحفاظ عليه. وانضم السيد سالم صاحب الـ٣١ عامًا لنادي وادي دجلة من ألعاب دمنهور في موسم 2012-2013.

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