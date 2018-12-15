رياضة | يلا شوت Al Ahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

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يلا شوت Al Ahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

موقعة من العيار الثقيل سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع متابعتها وذلك عندما يستضيف فريق أهلي جدة السعودي نظيره فريق الشباب اليوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا في تمام الساعة الخامسة والنصف الا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والنصف الا خمس دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة ، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم السبت 15-12-2018 في دوري كاس الامير محمد بن سلمان 2018-2019.

يلا شوت Al Ahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

ويتزين استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة معقل فريق الاهلي لاستضافة مباراة الشباب ويرغب فريق أهلي جدة السعودي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب فريق الشباب من أجل العودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق الاهلاوي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد اربعة وعشرين نقطة جمعها من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات بينما تلقى هزيمتين فقط حتى الان ، ويرغب الأهلي في الفوز اليوم من اجل الوصول للنقطة 27 في انتظار تعثر النصر وخطف المركز الثاني منه، مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم السبت في الدوري السعودي.

يلا شوت Al Ahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

ويرغب الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي في المشاركة في مباراة فريقهما الأهلي امام فريق الشباب ، وكان فريق اهلي جدة قد سقط في فخ التعادل امام فريق الرائد بدون اهداف في مباراة الاسبوع الماضي، ويسعى للفوز على فريق الشباب وحصد ثلاث نقاط غالية ، مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين.

يلا شوت Al Ahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

الشباب الضيف يرغب في تحقيق الفوز على الاهلي واضاف ثلاث نقاط لرصيده حيث يحتل الشباب المركز السادس برصيد 20 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين، مباشر الآن شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والشباب اليوم السبت 15-12-2018 في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة السعودية الرياضية، وتطبيق دوري بلس

يلا شوت Al Ahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والشباب اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD