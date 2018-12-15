رياضة | يلا شوت Al Ahli بث مباشر الاهلي والشباب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والشباب بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

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مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره أهلي جدة السعودي في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري السعودي، دوري بلس مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم السبت 15-12-2018 لايف في الدوري السعودي.

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اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي اليوم حيث ان أهلي جدة يدخل مباراة اليوم وهو عينه على نقاط المباراة الثلاث من أجل تصحيح موقفه والعودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري بعدما تعادل في أخر مبارياته بالدوري بعد التعثر أمام الرائد والتعادل سلبيا بدون أهداف ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 24 نقطة خلف الهلال والنصر أصحاب المركزين الأول والثاني ويتواجد الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي على رأس قائمة الأهلي السعودي لمباراة اليوم ويقدم الثنائي مستوى مميز في الفترة الأخيرة، وسيعول الفريق كثيرا على جهود مهاجمه الأول السوري عمر السومة، لايف بث مباشر مباراة الأهلي والشباب بث حي اليوم السبت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ويسعى فريق الشباب الفريق الضيف في مباراة اليوم لتحقيق الفوز أيضا من أجل التقدم والمنافسة على المربع الذهبي للبطولة، حيث يحتل الشباب المركز السادس برصيد 20 نقطة من 5 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين، جاري الآن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الشباب بث مباشر اليوم السبت 15-12-2018 لايف في الدوري السعودي.

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