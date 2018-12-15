رياضة | مباراة الاهلى والشباب بث مباشر اليوم السبت 15-12-2018 على قناة KSA SPORTS

يستضيف استاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله لقاء كروي يجمع بين فريقي الاهلى والشباب في مباراة قوية ومثيرة في إطار الجولة 13 من منافسات بطولة الدوري السعودي والتي يدخلها الراقي ساعيا لاقتناص الثلاثة نقاط ومواصلة تقدمه للمنافسة على لقب بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان التي ستكون صعبة بالنظر لمركزه الحالي في ترتيب جدول البطولة .

تبدأ مباراة الاهلى والشباب اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الدوري السعودي في مباراة مرحلة الذهاب التي سيتمتع الجمهور الرياضي من خلالها بمشاهدة عرض كروي مميز، سيحاول كل من الناديين الفوز على خصمه لإضافة الثلاث نقاط لرصيده .

كما ستكون هذه المباراة حاسمة بالنسبة لمدرب نادي الاهلي الأرجنتيني بابلو جويدي للاستمرار على رأس الجهاز الفني للراقي، على خلفية اخفاقات الاهلي في مبارتين بتعادله مع كل من الفيحاء والرائد، وفقا لما كشفت عنه مصادر مقربة من إدارة النادي والتي أشارت إلى أن بقاء جويدي كمدرب للفريق يتوقف على نتيجة المباراة التي ستجمعه بنادي الشباب اليوم ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي .

تفاصيل أخرى حول مباراة الاهلي والشباب

سيختبر بابلو جويدي مدرب الأهلي أكثر من بديل لتعويض غياب التشيلي دياز، في مباراة النادي أمام الشباب اليوم، ومن جانبه أعلن ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة نادي الأهلى عن تكفله بقيمة حصة جماهير الأهلي من تذاكر للقاء اليوم، فيما قال خالد البلطان رئيس فريق الشباب، خلال اللقاء الذي جمعه باللاغبين والأجهزة الفنية والإدارية، عليكم بتقديم أفضل أداء أمام الاهلى وتحقيق الفوز عليه لحصد النقاط الثلاثة .

بطاقة مباراة الاهلى والشباب

مسابقة الدورى السعودي للمحترفين

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

توقيت 18:25 فى السعودية

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مشاهدة مباراة الاهلى والشباب بث مباشر

مباراة الاهلى والشباب بث مباشر اليوم السبت 15-12-2018 على قناة KSA SPORTS