شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: قادرون على الفصل بين "زحمة" الدورى والارتباطات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق قادر على الفصل بين مباريات أفريقيا وبطولة الدورى العام، وإن كان الهدف الذى يسعى إليه الفريق واحد وهو تحقيق الفوز فى أى مباراة يخوضها.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، نخوض منافسات صعبة محلياً وأفريقياً وسط ظروف صعبة بسبب الغيابات الكثيرة التى يُعاني منها الفريق، ولكن يبقى الهدف واحد ويعلمه الجميع داخل النادى وهو تحقيق الفوز ولا شىء سواه.

ويبدأ الأهلي عصر اليوم، السبت، الاستعداد لمباراة النجوم بعد الفوز الذى حققه الفريق على جيما الإثيوبى أمس بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلى يمر بمرحلة صعبة فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن الفريق لديه العديد من الارتباطات المهمة خلال المرحلة المقبلة، سواء بمواجهة النجوم فى الدورى أو السفر بعدها إلى إثيوبيا لمواجهة جيما فى لقاء العودة ثم سيلعب الفريق مع إنبى والداخلية وهما المباراتان التى يتطلع الفريق لتحقيق الفوز فيهما أيضاً.

وأضاف عبد الحفيظ، "لم يعد أمامنا سوى هدف واحد نعمل عليه وهو تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة، وذلك رغم الظروف الصعبة التى نمر بها فى الوقت الحالى، سواء بسبب ضغط المباريات أو الإصابات التى نعانى منها بجانب عدم قيد بعض اللاعبين فى القائمة الأفريقية."