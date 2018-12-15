شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخصص 15 أتوبيسا لنقل الأجهزة الرياضية والأعضاء لمباراة القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسئولو نادى الزمالك 15 أتوبيسا لنقل الأجهزة الرياضية وأعضاء القلعة البيضاء لملعب بتروسبورت لحضور مباراة الفريق الكروى أمام القطن التشادى، المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت. ووزع مسئولو الزمالك ألف دعوة على أعضاء النادى والأجهزة الرياضية لمختلف الألعاب، بخلاف التذاكر التى تم بيعها للجماهير البيضاء الراغبة فى حضور اللقاء. وتشهد مباراة الزمالك والقطن التشادى حضور الجماهير البيضاء لأول مرة خلال الموسم الحالى، بعدما شهدت المباريات الماضية اقتصار الحضور على الأجهزة الرياضية وأعضاء النادى فقط.

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