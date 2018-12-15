شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يحارب على 4 جبهات كروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النادى الأهلى ظروفا صعبة فى الوقت الراهن منذ الإخفاقين الأفريقى والعربى وتراجع نتائج الفريق الكروى، الأمر الذى تسبب فى فقدان الجماهير للثقة فى اللاعبين والجهاز الفني، وكان سبباً فى الإطاحة بالفرنسى بارتيس كارتيرون من القيادة الفنية، ورفض استمرار محمد يوسف فى القيادة الفنية، لمتابعة التقرير:

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