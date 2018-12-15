شكرا لقرائتكم خبر عن "الفحص الطبى" يُحدد موعد مشاركة الشناوى فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد الشناوى، حارس الأهلي، لفحص طبى اليوم، لتحديد موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وخضع الشناوى لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الفترة الماضية، بعد تعرضه لإصابة فى العضلة الضامة، أبعدته عن التواجد فى التدريبات والمباريات، وعلى ضوء الفحص الطبى يتحدد فرص الحارس فى المشاركة والتواجد فى المران الجماعى خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ الأهلي عصر اليوم الاستعداد لمواجهة النجوم التى تقام الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثانى عشر فى بطولة الدورى العام.