شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يواصل قيادة هجوم الزمالك بعد الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على استمرار الكونغولى كاسونجو فى قيادة الهجوم الأبيض خلال مباراة القطن التشادى، المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت.

وشهدت الأيام الماضية إصابة كاسونجو بشد فى العضلة الخلفية وغاب عن تدريبات الزمالك لعدة أيام قبل عودته للمران الأخير قبل المعسكر المغلق لفريقه استعدادا لأولى مبارياته الأفريقية.

وقرر جهاز الزمالك استمرار كاسونجو فى تشكيلة الفريق الأساسية بعد تأكد شفائه تماماً من الإصابة، بعدما كان عمر السعيد الأقرب لقيادة الهجوم حال عدم جاهزية المهاجم الكونغولى بنسبة 100%.