شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد حسام غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي بعيد ميلاد حسام غالى، قائد الفريق المعتزل.

ونشرت صفحة الأهلي على فيس بوك صوراً للكابيتانو وعلقت عليها، نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا حسام غالى.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد غالى".

مباراة لن تنساها لغالى مع فريقنا!؟







حسام غالى

ويحتفل حسام غالي، لاعب وسط النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، اليوم السبت، بعيد ميلاده رقم 36، حيث ولد نجم القلعة الحمراء في 15 ديسمبر عام 1981.

بدأ غالي حياته الكروية في نادي بيلا بكفر الشيخ، ثم انضم لناشئين النادي الأهلي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، وخاض الكابيتانو تجربة الاحتراف في نادي فينورد الهولندي ثم توتنهام الإنجليزي.