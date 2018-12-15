شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل مدرب عام المنصورة إلى لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالة ياسر تحسين مدرب عام فريق المنصورة إلى لجنة الانضباط، للتحقيق معه بعد هجومه على الحكام. وتقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بمذكرة رسمية إلى مجلس إدارة الجبلاية بداعى هجوم ياسر تحسين على أمين عمر الحكم الدولى عقب إدارته لإحدى مباريات الفريق بالقسم الثانى، لتتم إحالته للجنة الانضباط. كان اتحاد الكرة قد قرر مؤخرا تفعيل لجنتى الانضباط والقيم، وعقد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ونائبه أحمد شوبير جلسة مع أعضاء اللجنتين لمناقشة دورهما خلال المرحلة المقبلة.

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