شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يقترب من تشكيل الزمالك بدلا من أوباما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك من العودة لتشكيلة فريقه الأساسية فى مباراة القطن التشادى المقرر لها مساء اليوم السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت.
وينتظر مشاركة محمد إبراهيم بدلا من يوسف أوباما رغم تواجد الأخير فى القائمة، لكن الأيام الماضية شهدت معاناته من آلام فى الظهر وغاب عن التدريبات الجماعية لعدة أيام قبل استقرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس على ضمه، وخضوعه لاختبار طبى بالمعسكر لتحديد إمكانية مشاركته.
ويخشى جهاز الزمالك المغامرة بمشاركة أوباما فى التشكيل الأساسى ولا يستطيع استكمال المباراة، ما يجعل الفريق يخسر تغييرا مبكرا لذا فالأقرب هو مشاركة محمد إبراهيم بشكل أساسى.
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