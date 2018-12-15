شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يحتفل بعيد ميلاده الـ36 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل حسام غالى، لاعب وسط النادى الأهلي السابق ومنتخب مصر، اليوم، بعيد ميلاده الـ36، حيث ولد نجم القلعة الحمراء فى 15 ديسمبر عام 1981.

بدأ غالى حياته الكروية فى نادى بيلا بكفر الشيخ، ثم انضم لناشئى النادى الأهلي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، وخاض الكابيتانو تجربة الاحتراف فى نادى فينورد الهولندى ثم توتنهام الإنجليزى.

كما احترف قائد الأهلي السابق بنادى ديربى كاونتي بدورى الدرجة الثانية الإنجليزى، وانتقل بعدها إلى نادى النصر السعودى لثلاثة مواسم، قبل أن يعود للنادى الأهلي ليختتم مسيرته الكروية الموسم الماضى.

أقيمت مباراة اعتزال قائد الأهلي مع فريق أياكس الهولندى على استاد هزاع بن زايد فى الإمارات، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بهدف صلاح محسن.

يذكر أن حسام غالى قد بدأ لعب كرة القدم مع النادى الأهلى عام 2000 واعتزل فى 11 مايو 2018.