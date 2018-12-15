نجم الزمالك السابق عبد الحميد بسيونى يحتفل بعيد ميلاده الـ46 اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك وحرس الحدود السابق بعيد ميلاده الـ46، حيث إنه من مواليد 15 ديسمبر عام 1972.

ولد بسيونى فى محافظة كفر الشيخ، وبدأ مشواره فى الدرجة الثانية بمركز رأس الحربة، حتى انضم للزمالك عام 1997.

ونجح بسيونى أن يحفر اسمه بقوة فى التشكيل الأساسى للقلعة البيضاء، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفاُ وذلك بموسم 1997/1998.

كما لعب بسيونى فى صفوف فريق الإسماعيلى مع الجيل الذهبى الذى ضم محمد بركات وإسلام الشاطر وعمرو فهيم وجون أوتاكا، محققا مع الدراويش لقب الدورى من بين أنياب الأهلى والزمالك فى منافسة ثلاثية موسم 2001/2002.



عبد الحميد بسيونى

فيما لعب بسيونى مع فريق حرس الحدود لمدة 6 مواسم، وكان يمثل عنصر الخبرة للاعبين الشباب فى الفريق العسكرى فى ذلك الوقت، إلا أنه أقيمت مباراة اعتزاله يوم 22 يناير 2010 على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر بين فريقى الزمالك وحرس الحدود وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه علاء على وشارك عبد الحميد بسيونى فى اللقاء مع فريق حرس الحدود.