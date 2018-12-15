شكرا لقرائتكم خبر عن مانجا خارج حسابات سموحة.. وسيد البلد يفاوضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع نظيره نادى سموحة من أجل انتقال أحمد نبيل مانجا إلى صفوف الاتحاد السكندرى.

وكان ناديا إنبى والمقاصة قد تقدم بعرض رسمى من أجل الحصول على خدمات اللاعب، لكن حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد طلب ضم اللاعب لقناعته بالحاجة لجهوده.

وكان طارق يحيى المدير الفنى لسموحة قد أكد أن اللاعب أعلن رغبته فى الرحيل عن سموحة، وبدوره نقل رغبته إلى مجلس للإدارة التى وافقت على رحيل اللاعب بشرط وصول عرض مناسب.