شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يتحدث عن دوافع الأهلى قبل مواجهة النجوم والعائدين من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، إن الفريق أغلق ملف البطولة الأفريقية بشكل مؤقت، وبدأ التركيز من جديد فى مباراة النجوم التى تقام يوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثانى عشر فى بطولة الدورى العام.

وحقق الأهلى فوزاً مهماً على جيما الإثيوبى، أمس الجمعة، بثنائية نظيفة باستاد برج العرب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشدد يوسف على أهمية مواجهة النجوم لاستكمال مشوار الفريق نحو حصد نقاط المؤجلات، والاستمرار فى التقدم فى ترتيب جدول المسابقة نحو الوصول إلى مكانة الفريق الطبيعية فى البطولة.

وأبدى المدير الفنى المؤقت رغبته فى تجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة للدفع بهم فى المباريات المقبلة.