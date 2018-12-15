شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدربين المرشحين لخلافة فييرا فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن الإسماعيلى يستعد لمواجهة القطن الكاميرونى عصر غد الأحد على استاد الإسماعيلية فى ذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى، إلا أن ملف المدير الفنى الأجنبى لم يحسم بعد داخل قلعة الدراويش.

وكان الإسماعيلى قد ودع البطولة العربية أمام الرجاء المغربى بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتى الذهاب والإياب بالتعادل السلبى ليقرر البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش الاعتذار عن الاستمرار فى منصبه.

وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 11 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

ودخل مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان فى مفاوضات مع عدد من المدربين نستعرض أبرزهم فى السطور التالية..

سيدو ميريانيفسكى

دخل النادى الإسماعيلى فى مفاوضات قوية مع اليوغسلافى "سيدو مير يانيفسكى" ، وسبق للمدرب البالغ من العمر 57 عاما التتويج بكأس بلجيكا حينما كان مدربا لنادى كلوب بروج موسم 2006-2007 بجانب الحصول على الدورى اليونانى والكأس حينما كان مدربا مساعدا فى فريق اولمبياكوس موسم 2005-2006.



سيدو مير يانيفسكى

ويعد يانيفسكى هو الأقرب لتولى تدريب الدراويش بعد أن اقترب من حسم كل الاتفاقات مع إدارة القلعة الصفراء، وفى انتظار حضوره للإسماعيلية لتوقيع العقود.

إيريك جريتيس

ودخل الإسماعيلى أيضا فى مفاوضات مع المدرب البلجيكى إيريك جريتيس تحسباً لفشل المفاوضات مع يانيفسكى، ويعد إيريك من أشهر المدربين فى بلجيكا وأوروبا، وهو من مواليد 18 مايو 1954 (54 سنة)، وقام بتدريب عدد من الأندية مثل ستاندار دو لييج، لييرز، إف سى بروج، أيندهوفن، كايزر سلاوترن، فولسبورج، جالطاسراى، مارسيليا، الهلال السعودى، ومنتخب المغرب.



ايريك جريتيس

وحقق جريتس العديد من الألقاب أبرزها .. التتويج بالدورى البلجيكي مرتين وكأس السوبر البلجيكية، والدورى الهولندى مرتين متتاليتين وكأس السوبر الهولندية لمرتين متتالية والدورى التركى والدورى السعودى مرتين.

بيدرو بارنى

وكان البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى السابق للإسماعيلى ضمن قائمة المرشحين للعودة لتدريب الدراويش، وتولى بيدرو بارنى قيادة الفريق لفترة استمرت 110 أيام من قبل، حيث تولى تدريب الإسماعيلى بتاريخ 31 يناير الماضى حتى 24 مايو الماضى، ليقود الفريق فى 15 مباراة فى مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز فى 8 مواجهات، و5 تعادلات، وتلقى هزيمتين أمام إنبى فى الدور الثانى للدورى.

وسجل الإسماعيلى تحت قيادة بيدرو 20 هدفًا خلال 15 مباراة، بمعدل 1.3 هدفا فى المباراة الواحدة، بينما تلقت شباك الدراويش 10 أهداف.

واحتل الإسماعيلى المركز الثانى فى الدورى برصيد 68 نقطة، إلا أن هزيمة الفريق أمام الزمالك برباعية كانت "القشة التى قسمت ظهر البعير" فى رحيل بيدرو، خاصة أن مسئولى الإسماعيلى كان يتمنون أن تكون تذكرة تأهلهم للنهائى والتتويج بالبطولة بعد خروج الأهلى أقوى المنافسين بالهزيمة أمام الأسيوطى فى دور الـ8 بهدف نظيف.