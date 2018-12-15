شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. الأهلى الأول عربيا فى الظهور بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع العرب عدد مشاركاتهم ببطولة كأس العالم للأندية إلى 20 مشاركة بعد انضمام العين الإماراتى والترجى التونسى إلى أندية مونديال الأندية بالإمارات الذى يستمر حتى 22 ديسمبر المقبل.
ونوضح فى المقطع التالى ملخص مشاركات العرب بمونديال الأندية قبل المواجهة العربية التى تجمع العين الإماراتي والترجي التونسي مساء اليوم في ربع النهائى..
الأندية الأكثر مشاركة
الأهلى 5
الترجى 2
الرجاء 2
اتحاد جدة
النجم الساحلي
السد
وفاق سطيف
النصر
أهلى دبي
الوحدة
الجزيرة
العين، الوداد
المغرب التطوانى 1
إنجازات الأندية العربية
الرجاء البيضاوى المركز الثانى 2013
الأهلى المركز الثالث 2006
السد القطرى المركز الثالث 2011
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