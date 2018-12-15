شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قبل مواجهة القطن.. فرق تشاد طريق الزمالك للصعود لمجموعات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل الزمالك مشواره الأفريقى فى الثامنة مساء السبت، عندما يواجه القطن التشادى، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت.

الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب لتحقيق أكثر من هدف، أبرزهما توجيه رسالة قوية للعودة للمنافسة الأفريقية وتعويض الجماهير البيضاء الخروج المبكر من النسخة الماضية على يد ولايتا ديتشا الإثيوبى من دور الـ32؛ بالإضافة إلى تحقيق نتيجة كبيرة لتجنب مفاجآت مباراة العودة بتشاد.

سبق وواجه الزمالك فريق تشادى فى مشواره الأفريقى ويرجع الأمر إلى عام 2013، وبالتحديد بطولة دورى أبطال أفريقيا، الأمر الذى يجعل جماهير الأبيض تستبشر خيرًا قبل مواجه القطن التشادى، ويستعرض ”الخليج 365” نتائج الزمالك فى البطولة الأفريقية عندما تكون ضربة البداية أمام أحد فرق تشاد.

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افتتح الزمالك مشواره فى هذه النسخة بمواجهة فريق جازيللى التشادى فى دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ليحقق نتيجة تاريخية بالفوز ذهابا على ستاد القاهرة بسباعية نظيفة، أحرزهما أحمد جعفر "هدفين"، محمد إبراهيم "هدفين"، عبدالله سيسيه "هدفين"، أحمد حسن "هدف".

تعادل الزمالك سلبيًا فى مباراة العودة بتشاد ليتأهل بمجموع المباراتين إلى دور الـ32 من البطولة ليواجه فيتا كلوب الكونغولى ليفوز فى الذهاب على ملعب برج العرب بهدف دون رد، احرزه أحمد جعفر.

وتعادل الزمالك إيجابيا فى مواجهة الإياب بالكونغو ليتأهل بعدها إلى دور الـ16 من البطولة ليواجه نظيره سانت جورج الأثيوبى، ليتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق فى مباراة الذهاب احرزه عبدالله سيسيه كما تعادل الزمالك إيجابيا مرة أخرى فى أثيوبيا بهدفين لكل فريق، أحرز عبدالله سيسيه هدفى الأبيض، ليتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات ليقع فى مجموعة ضمت كلا من الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى وليوبارد دو دولسى الكونغولى، بدأ مبارياته بدور المجموعات بمواجهة الأهلى ليتعادلا بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى.

ثم هُزم من ليوبارد الكونغولى بهدف دون رد فى الجولة الثانية.

ثم هزيمة جديدة من اورلاندو بيراتس بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

فى الجولة الرابعة تقابل الزمالك مع اورلاندو مرة أخرى وفاز بهدفين مقابل هدف.

فى الجولة الخامسة تقابل مع الأهلى وهزم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أخيرًا فاز على ليوبارد الكونغولى بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أنها لم تكن شفيعة لتأهله ليخرج من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث فى المجموعة الأولى برصيد نقاط.