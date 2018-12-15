شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر عاشور "طبياً" ويستعيد 3 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسام عاشور، كابتن الأهلي، لفحص طبي اليوم، السبت، على هامش مران الفريق الذى يقام عصر اليوم استعدادا لمواجهة النجوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثانى عشر فى بطولة الدورى العام.

واشتكى عاشور من إصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة جيما الإثيوبى التى أقيمت أمس، وعلى ضوء الفحص الطبى يتحدد فرص مشاركته فى المران الجماعى وتحديد موقفه من مواجهات الفريق المقبلة.

وفى الوقت نفسه، ينتظم ثلاثى الفريق أحمد فتحى ووليد أزارو وعلى معلول فى المران الجماعى، الذى يقام على ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجوم، وشارك الثلاثى فى مران مجموعة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة جيما الإثيوبى التى أقيمت أمس بعد تعافيهم من الإصابة، ومن المنتظر أن يعود الثلاثى للمران مع الفريق لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويرغب محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، فى الاستعانة ببعض العناصر العائدة من الإصابة، كما أكد أمس عقب مواجهة جيما.