عبدالحفيظ: الأهلي في مرحلة تحتاج لـ"قلب جامد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي أن المرحلة الحالية للقلعة الحمراء تتطلب "قلب جامد"، مشيرا في نفس الوقت، الى قدرة الفريق على الفصل بين المشاركة الإفريقية ومباريات الدوري.

ويستعد الأهلي لملاقاة النجوم يوم الاثنين ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "الفريق قادر على الفصل بين مباريات إفريقيا وبطولة الدوري، الهدف الذي نسعى إليه في المباراة الأخيرة كان تحقيق الفوز فقط لا غير بكل تأكيد".

وأضاف "تركيز الفريق منصب في الفرة الحالية علي مواجهة فريق النجوم المؤجلة، الفريق مازال في المرحلة الصعبة التي تحتاج إلي قلب جامد بجانب العزيمة والاصرار من الجميع".

وأكمل "الأهلي يمر في الوقت الحالي بمرحلة صعبة، الفريق لديه العديد من الارتباطات الهامة خلال المرحلة المقبلة سواء بمواجهة النجوم في الدوري أو السفر بعدها إلى إثيوبيا لمواجهة جيما في لقاء العودة".

واختتم "لم يعد أمامنا سوى هدف واحد نعمل عليه وهو تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة، وذلك رغم الظروف الصعبة التي نمر بها في الوقت الحالي، سواء بسبب ضغط المباريات أو الإصابات التي نعاني منها بجانب عدم قيد بعض اللاعبين في القائمة الإفريقية".