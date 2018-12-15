مصدر لمصراوي: الزمالك يحصل على توقيع "رونالدو الاتصالات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:
قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إنهم حصلوا على توقيع لاعب المصرية للاتصالات يوسف علي، الشهير بـ "رونالدو" بعد جلسة جمعت مسؤولي الزمالك باللاعب خلال الساعات الماضية.
وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إلى أن اللاعب نال إشادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بعد عرض فيديوهات خاصة باللاعب له؛ حيث منح الضوء الأخضر لضمه.
ومن المنتظر أن ينهي الزمالك اتفاقه مع إدارة الاتصالات خلال الأيام المقبلة للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
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