فحص طبي لعاشور والشناوي.. وانتظام أزارو ومعلول في المران الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة النجوم التي تقام يوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام.

ويخضع محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وكان الشناوي خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، أبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد فرص الحارس في المشاركة والتواجد في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

ويخضع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق الذي يقام عصرا استعدادا لمواجهة النجوم.

واشتكى عاشور من إصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة جيما الاثيوبي التي أقيمت أمس الجمعة، وعلي ضوء الفحص الطبي يتحدد فرص مشاركته في المران الجماعي وتحديد موقفه من مواجهات الفريق المقبلة.

وينتظم الثلاثي أحمد فتحي ووليد أزارو وعلي معلول، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في المران الجماعي، الذي يقام علي ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجوم.

وشارك الثلاثي في مران مجموعة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة جيما الاثيوبي بعد تعافيهم من الإصابة، ومن المنتظر أن يعود الثلاثي للمران مع الفريق لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويرغب محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، في الاستعانة ببعض العناصر العائدة من الإصابة كما أكد أمس عقب مواجهة جيما.

وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء الجمعة علي جيما الاثيوبي بنتيجة 2-صفر، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني ملف البطولة الإفريقية ويبدأ اليوم، التركيز على مواجهة النجوم في الدوري قبل السفر إلى اثيوبيا لخوض مباراة العودة الجمعة القادم أمام جيما.