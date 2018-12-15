محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني رجب:
زار النجم الإيفواري المعتزل ديديه دروجبا مصر لحضور المعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى يحتضنه مركز مصر للمعارض الدولية الذى يقع بجوار استاد الدفاع الجوي.
المعرض الأفريقي للتجارة البينية هو الأول من نوعه في إفريقيا وهو معرض تجاري لمدة ٧ أيام يوفر منصة للتجارة والاستثمار وتبادل المعلومات في السوق.
وتفقد دروجبا المعرض الذى يقام فى الفترة من 11 وحتي 17 ديسمبر الجاري وسط حفاوة من الحضور والمستثمرين .
وكانت أخر زيارة رسمية لدروجبا لمصر فى كأس الأمم الأفريقية 2006 التى احتضنتها مصر ولعب ضد الفراعنة فى استاد القاهرة والكاميرون فى ستاد الكلية الحربية ونيجيريا فى ستاد حرس الحدود فيما كانت زيارته الأولي فى عام 2004 وواجه الفراعنة على استاد الأسكندرية فى تصفيات كأس العالم 2006.
وأعلن دروجبا الشهر الماضى اعتزاله كرة القدم بعد مشوار امتد لـ 20 عام سجل خلاله 381 مباراة وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا عام 2012، كما سجل 65 هدفا لمنتخبه الوطني.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور .. دورجبا يستعرض "التجارة الإفريقية" بجوار استاد الدفاع الجوي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .