تعرف على تردد القناة "المجانية" الناقلة ومعلق ومحللي مباراة الزمالك والقطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يستهل الزمالك مشواره ببطولة الكونفيدرالية موسم 2018-2019 بمواجهة القطن التشادي فى ذهاب دور الـ 32 فى المباراة التى تقام على استاد بتروسبورت في السابعة مساءًا. وأعلنت شركة بريزنتيشن عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" الحصول علي حقوق بث لمباراة وبثها علي شاشة قناة أون سبورت. ويتولي حاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة فيما يقدم الأستوديو التحليلي أحمد شوبير فى طاقم تحليلي مكون من: حازم إمام وأيمن يونس وعمرو الدسوقي . تردد قناة أون القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 10853 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .

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