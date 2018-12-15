اعلان أسماء المقبولين فى الدفعة الاولى بالمدرسة الإفريقية

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الشباب والفتيات الذين تم اختيارهم للمشاركة في "مدرسة إفريقيا الصيفية ٢٠٦٣" والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي بالشراكة مع كلية الدراسات الإفريقية العليا كشريك أكاديمي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الوعى الإفريقي، والتى تعد أول مدرسة تفاعلية تهدف لإعداد كوادر شبابية من محافظات الجمهورية والطلاب الأفارقة الناشطين، تماشيًا مع الإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ٢٠١٩.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات مدرسة إفريقيا الصيفية - التى تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة

- (100) دارس بالاضافة إلى (20) دارس على قائمة الانتظار وذلك من مجموع كلي (4332) متقدم، بواقع عدد (2175) متقدم من خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمدرسة الإفريقية 2063 والتي تم إطلاقها بتاريخ 11 نوفمبر 2018، وعدد (2157) متقدم من خلال قواعد بيانات الملتحقين بالبرامج السابقة.

علما بأن المتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار سيتم إتاحة الفرصة لهم والاستعانه بالمتميزين منهم خلال الفعاليات القادمة بمحافظة أسوان كعاصمة للشباب الافريقي.

وقد تم تقسيم المتقدمين البالغ عددهم

(4332) متقدم الى (أبناء محافظات حدودية – أفارقة غير مصريين – أبناء محافظات – أبناء مؤسسات)، وتمت عملية الاختيار من خلال ثلاثة مراحل تم من خلالها مراعاة التنوع ( الجغرافي – التعليمي – المؤسسي - الثقافي – الاجتماعي - المهني - العمري –الجنسي).

يذكر أن مدرسة إفريقيا الصيفية تستند رؤيتها وأهدافها على ثلاثة مستويات وهى رؤية مصر2030 على المستوى الوطنى وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 على المستوى القاري، وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على المستوى الأممي، وتناقش المدرسة عددًا من القضاياالإفريقية بين الأوساط الشبابية فى شكل تعليمى تفاعلى لأول مرة، ويشارك فى فعاليات البرنامج أبرز الدبلوماسيين والأكاديميين المصريين والمتخصصن من مختلف الدول الإفريقية بالمشاركة مع السكرتارية التنفيذية لبرنامج آلية مراجعة النظراء بجنوب إفريقيا.