مواعيد مباريات الدوري الإيطالي.. تحدي كريستيانو رونالدو في ديربي تورينو

كتب - عادل أبو الفضل:

تبدأ اليوم منافسات الأسبوع الـ 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي تشهد ديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو، وتقدم بوابة الوفد مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة.

ينطلق في الدوري الإيطالي اليوم السبت، لقاء ديربي تورينو حينما يواجه يوفنتوس الساعي على مواصلة سلسلة إنتصاراته نظيره تورينو في

التحدي الأول لعصر كريستيانو رونالدو كما وصفته الصحف الإيطالية.

فيما يلتقي انترميلان مع أودينيزي، ويسعى الانتر للمحافظة على مركزه الثالث للإبقاء على فرصته في التأهل لبطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بعد توديعه لمنافسات البطولة

هذا الموسم في دور المجموعات.

موعد مباراة انترميلان وأودينيزي:

تنطلق المباراة في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة

الثامنة بتوقيت السعودية

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو:

تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة

العاشرة بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة انترميلان وأودينيزي:

تنقل المباراة قناة بين سبورت HD 4 المشفرة، بصوت المعلق خالد الغول

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو:

تنقل المباراة قناة بين سبورت HD 4 المشفرة، بصوت المعلق رؤوف خليف