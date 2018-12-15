ريال مدريد يحاول استعادة توازنه أمام فاليكانو.. وأتلتيكو يواجه بلد الوليد

تبدأ اليوم منافسات الأسبوع الـ 16 من الدوري الإسباني، وتقدم بوابة الوفد مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة، ويواجه ريال مدريد فريق رايو فاليكانو في مواجهة سهلة نسبياً للفريق الملكي.

تبدأ منافسات الدوري الإسباني بمواجهة بين خيتافي وريال سوسييداد، كما يواجه إيبار نظيره فالنسيا صاحب المركز الـ 15 الذي يسعى لتحسين مركزه هذا الموسم، والعودة للإنتصارات الغائبة عنه منذ جولتين.

فيما يلتقي أتلتليكو مدريد صاحب المركز الثالث بـ 28 مع بلد الوليد صاحب المركز الـ 12، ويسعى الأتلتي لتحقيق الفوز لمواصلة الصراع على المركز الأول

الذي يبعد عنه بـ 3 نقط فقط ويحتله برشلونة ، وعلى الاقل الحفاظ على صراعه مع إشبيلية صاحب المركز الثاني والمتساوي معه في النقاط.

كما يستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو، وييحتاج الفريق الملكي صاحب المركز الرابع للفوز للعودة لدائرة المنافسة على الليجا، وكذلك تجاوز هزيمته الاوروبية الأخيرة أمام سسكا موسكو بثلاثية.

موعد مباراة خيتافي وريال سوسييداد:

تنطلق المباراة في الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة

والثالثة بتوقيت السعودية

موعد مباراة بلد الوليد وأتلتيكو مدريد:

تنطلق المباراة في الخامسة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة

السادسة والربع بتوقيت السعودية

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو:

تنطلق المباراة في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة

الثامنة والنصف بتوقيت السعودية

موعد مباراة إيبار وفالنسيا:

تنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة

و الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة خيتافي وريال سوسييداد:

تنقل المباراة قناة بين سبورت HD 3 المشفرة، بصوت المعلق أحمد المعمري

القناة الناقلة لمباراة بلد الوليد وأتلتيكو مدريد:

تنقل المباراة قناة بين سبورت HD 3 المشفرة، بصوت المعلق عامر الخوذيري

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايوفاليكانو:

تنقل المباراة قناة بين سبورت HD 3 المشفرة، بصوت المعلق عصام الشوالي

القناة الناقلة لمباراة إيبار وفالنسيا:

تنقل المباراة قناة بين سبورت HD 3 المشفرة، بصوت المعلق محمد بركات