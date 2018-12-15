بالصور.. تفوق لاعبي طنطا في الجمهورية للإسكواش

كتب- صالح شحاتة حقق لاعبى ولاعبات نادى طنطا نتائج طيبة فى بطولة الجمهورية للاسكواش والتى انتهت مؤخرا واستضافتها ملاعب نادى الزهور بالقاهرة. ففى مرحلة 13 عاما فازت اللاعبة جنا محمد جمعة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، كما فاز الناشئ سيف الجزار بالمركز الثالث فى مرحلة 11 سنة، وفازت ايتن شيرين غانم بالمركز الثالث أيضا لكن فى مرحلة 15 سنة. فاز الناشئ سيف الجزار بالمركز الثالث فى مرحلة 11 سنة، وفازت ايتن شيرين غانم بالمركز الثالث أيضا لكن فى مرحلة 15 سنة. وفى سياق متصل حقق لاعب طنطا عبدالرحمن محمد عطية المركز الثانى لسن 17 سنة فى بطولة الجمهورية أيضا التى أقيمت على ملاعب نادى هليوبوليس وحقق زميله يوسف هشام نفس المركز فى بطولة 15 سنة وأخيرا جاء باسل شيرين غانم فى المركز الثالث فى بطولة الجمهوريه لعمومى الرجال.

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