رياضة | وفد من "كاف" للتفتيش على استضافة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من "كاف" للتفتيش على استضافة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل خلال ساعات قليلة وفد من لجان التفتيش بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة من أجل متابعة البنية التحتية استعدادًا لتنظيم بطولة الإمم الإفريقية.

ومن المُنتظر أن يصل الوفد إلى الجبلاية ومن ثم الانطلاق لمتابعة الملاعب والفنادق، وتقديم تقرير شامل للكاف حول صلاحية البلاد من استضافة تنظيم البطولة من عدمها.

وأعلن الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، في وقت سابق عن الترشح لاستضافة بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.

وكانت دول مصر، وجنوب إفريقيا، والكونغو برزافيل، أعلنوا عن استعدادهم الكامل لتنظيم البطولة بدلًا من الكاميرون والتي كان صاحبة الاستضافة.

وانسحبت المغرب، من الترشح لاستضافة البطولة وعدم إرسالها للتعهد الحكومي، حفاظًا منها على علاقاتها بالدول الإفريقية.

وقرر الكاف سحب فعاليات تنظيم البطولة من الكاميرون، بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية وإنشاء الفنادق الخاصة بالمنتخبات قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة.