رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المصري وساليتاس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المصري وساليتاس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري وساليتاس اف سي بطل بوركينا فاسو والمقرر اقامتها في الرابعة والنصف عصر غداً السبت على ستاد المصري ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، والذي أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بالنادي المصري برئاسة مراقب المباراة الكيني حسين صوالح .

وتم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، فيما سيرتدي فريق ساليتاس الطاقم البرتقالي المطعم بالأخضر والجوارب البرتقالي وسيرتدي حارسه الطاقم الرمادي.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المصري وساليتاس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA