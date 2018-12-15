رياضة | محمود الخطيب يتفق على اسم مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الخطيب يتفق على اسم مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على مدرب الفريق الأول الجديد تمهيدًا للإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

وتوصل محمود الخطيب لاتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على اسم مدرب الأهلي الجديد وينتظر إنهاء التفاصيل المادية معه قبل الإعلان عن توليه المسئولية بشكل رسمي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد حصر أسماء المرشحين لتدريب القلعة الحمراء على اسمين فقط لخلافة باتريس كارتيرون في قيادة الفريق الأول.

الخطيب يبعد ستيف بروس من الحسابات

واستبعد الخطيب مدرب أستون فيلا السابق ستيف بروس من حسابات تدريب الأهلي في ظل عدم الوصول لاتفاق معه إلى جانب عدم توليه أحد الأندية الكبيرة التي تبحث عن البطولات باستمرار مع القلعة الحمراء.

وأقال الخطيب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية.

وبدأ الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على جيما الإثيوبي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32.

ويطمح محمود الخطيب للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم لتعويض خسارة اللقب أمام الترجي التونسي في الموسم الماضي برادس.