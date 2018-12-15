رياضة | يلا شوت HD المصري في افريقيا.. مشاهدة مباراة El Masry اليوم مباشر| اهم مباريات الكونفدرالية الافريقية مباشر| شاهد المصري

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يلا شوت HD المصري في افريقيا.. مشاهدة مباراة El Masry اليوم مباشر| اهم مباريات الكونفدرالية الافريقية مباشر| شاهد المصري

فرض مصطفي يونس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري طوارئ مكثفة داخل معسكره المغلق استعدادا لمواجهة فريق ساليماتا البوركيني في ذهاب دور الـ‏32‏ للكونفيدرالية الإفريقية‏,‏ المقررة إقامتها غدا في الخامسة والنصف مساء علي استاد بورسعيد‏.‏

وأدي الفريق مرانه الرئيسي أمس علي استاد نادي المصري استعدادا للقاء ساليماتا البوركينابي, الذي قاده مصطفي يونس في وجود مساعديه محمد صلاح أبو جريشة وياسر عزت المدربين وحسن نصر مدرب حراس المرمي في آخر مباراة لهم مع الفريق رسميا بعد التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني لأهلي طرابلس.

وقبل المران واصل مصطفي يونس لقاءاته المنفردة مع اللاعبين لبث الروح المعنوية بداخلهم وانفرد بإسلام عيسي وأشاد بمستواه في لقاء الداخلية. كما أشاد بأحمد جمعة وأحمد شكري واجتمع مع اللاعبين قبل النزول للملعب, مؤكدا لهم أنها آخر مباراة رسمية له كمدير فني ويتمني إسعاد جماهير بورسعيد بتحقيق فوز كبير ومطمئن للفريق قبل مباراة الإياب التي ستقام بعد ثمانية أيام في بوركينا فاسو.

ووجه يونس الشكر لجماهير بورسعيد علي لفتتهم الطيبة في مران الفريق أمس وتشجيعهم اللاعبين, قائلا: نعمل من أجل هذه الجماهير وإسعادهم, ووجه الكلام للاعبي الفريق, قائلا: أريد منكم أن تسعدوا بورسعيد غدا بفوز كبير. وشارك جميع اللاعبين في المران وظهروا بروح عالية خلاله أضفت نوعا من التفاؤل في وجود الجماهير القليلة التي تابعت المران.

كان مصطفي يونس قد شاهد لقطات من مباراة أوكاريا كوناكري وساليماتا لمعرفة طريقة لعب الفريق وأبرز نجومه.

ودرب يونس اللاعبين علي الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة والتي تعتمد علي سرعة نقل الكرة والانطلاق من الأجناب واستغلال قدرات أحمد جمعة الهجومية في إحراز الأهداف.

وفي الوقت نفسه, استعان يونس بالبوركينابي محمد كوفي في الحصول علي جميع المعلومات عن الفريق الضيف الذي نجح في مساعدة مصطفي يونس في توضيح خطة الفريق وأبرز لاعبيه.

وعقب المران أكد مصطفي يونس أنه يشعر بحالة كبيرة من التفاؤل والعودة من جديد, وأن اللاعبين قد عادوا بعد غياب, مشيرا إلي أن العودة الحقيقية للمصري ستكون غدا, وأن الفوز سيعيد الهدوء مرة أخري بعد حالة توتر وشد وجذب بين الجميع في بورسعيد.

وأشار المدير الفني للمصري إلي أن المباراة ستكون الأخيرة له أو لحين حضور إيهاب جلال المدير الفني الجديد, مؤكدا انه مستعد للعمل في أي موقع داخل نادي المصري من أجل بورسعيد التي يعشقها.

وطالب يونس الجماهير بتشجيع الفريق بقوة خلال المباراة والصبر عليه حتي يتحقق الفوز والانتصار.

يلا شوت HD المصري في افريقيا.. مشاهدة مباراة El Masry اليوم مباشر| اهم مباريات الكونفدرالية الافريقية مباشر| شاهد المصري