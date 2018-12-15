رياضة | مشاهدة مباراة المصرى البورسعيدى وساليماتا بث مباشر اليوم 15 / 12 / 2018 في الكونفدرالية الافريقية

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مشاهدة مباراة المصرى البورسعيدى وساليماتا بث مباشر اليوم 15 / 12 / 2018 في الكونفدرالية الافريقية

يلتقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم فريق الكرة بالنادي المصري منافسه ساليماتا البوركيني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويدير المباراة المقرر إقامتها على ستاد بورسعيد طاقم تحكيم من النيجر مكون من محمد علي موسي حكم ساحة، يحيى محمد مساعد أول، عبد العزيز سالي مساعد ثان، وحسن عبده حكم رابع، وحسين صوالح مراقب المباراة من كينيا.

المصري يسعى إلى تجاوز الكبوة التي يمر بها وتحقيق فوز مريح يساعده في التأهل إلى دور المجموعات قبل خوض مواجهة العودة في بوركينا فاسو.

موعد مباراة المصري وساليماتا في الكونفدرالية الإفريقية:-

المصري البورسعيدي Vs ساليماتا. البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (الدور الثاني (مباراة ذهاب)). القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) . الملعب : ستاد بورسعيد . المعلق : مؤمن حسن . موعد المباراة : 5:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 4:30 مساءاً بتوقيت مصر . 4:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 4:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 4:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 4:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 5:30 مساءاً بتوقيت العراق . 4:30 مساءاً بتوقيت السودان . 5:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 4:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 3:30 مساءاً بتوقيت تونس . 3:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 3:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 6:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 5:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 6:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 5:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 5:30 مساءاً بتوقيت قطر. 2:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 5:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 2:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الفريق البورسعيدي يمر بحالة فنية صعبة وتغير في الأجهزة الفنية عقب رحيل حسام حسن مدرب الفريق السابق.

وكان المصري قد ودع البطولة الموسم الماضي من الدور قبل النهائي أمام فيتا كلوب الكونغولي والذي خسر اللقب أمام الرجاء المغربي.

مشاهدة مباراة المصرى البورسعيدى وساليماتا بث مباشر اليوم 15 / 12 / 2018 في الكونفدرالية الافريقية