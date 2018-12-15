رياضة | أهلي 2001 يستأنف تدريباته بعد الفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي 2001 يستأنف تدريباته بعد الفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ تدريبه اليوم السبت، في الثالثة عصرا، وذلك يعد يوم واحد فقط من فوزه على الزمالك في ملعبه بهدفين دون رد، ضمن الجولة ١٧ والأخيرة من الدور الأول لبطولة الجمهورية.

وتسبب ضيق الوقت في عدم حصول الفريق على راحة عقب الفوز على الزمالك، من اجل الاستعداد بشكل قوي لمواجهة مضيفه الإسماعيلي، بعد غد الاثنين، في بداية الدور الثاني من الموسم.

ونجح أهلي ٢٠٠١ بقيادة مدربه أحمد سراج في إنهاء الدور الأول من الموسم متربعا على صدارة الترتيب، برصيد ٤٥ نقطة، وبفارق ٥ نقاط عن طلائع الجيش، وسجل الأهلي ٥٠ هدفا، مقابل ٩ أهداف سكنت مرماه.