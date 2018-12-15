رياضة | يلا شوت Al-Masry بث مباشر المصري وساليتاس اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

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يخوض فريق الكرة بالنادى المصرى، اختباراً جديداً عندما يواجه نظيره ساليتاس اف سى بطل بوركينا فاسو، على ستاد المصري ببورسعيد فى ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

موعد مباراة المصرى وساليتاس بالكونفدرالية

تقام مباراة المصرى وساليتاس البوركينى في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت 15 / 12 / 2018، على استاد بورسعيد بحضور جماهيرى يصل إلى 10 آلاف مشجع.

وانتظم الفريق فى معسكر مغلق مساء أمس الأول الخميس، بإحدى القرى السياحية ببورسعيد استعداداً للقاء المرتقب، وركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة مصطفى يونس على عدد من النواحي الخططية والتكتيكية، كما شهد المعسكر مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الضيف للوقوف على نقاط القوة والضعف به .

وطالب مصطفى يونس اللاعبين بإغلاق ملف الدورى العام مؤقتا، والتركيز فى الكونفدرالية خاصة وأن الفريق كان صاحب لقب الحصان الأسود فى النسخة الأخيرة، ونجح فى التأهل إلى الدور قبل النهائى قبل أن يخرج على يد فيتا كلوب الكونغولى، لذا طلب من اللاعبين القتال لتحقيق إنجاز جديد يُحسب لهذا الجيل ومصالحة الجماهير عقب تراجع النتائج محلياً خلال الفترة الماضية.

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