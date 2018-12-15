رياضة | HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

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HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

تنطلق مباراة مانشستر سيتى وايفرتون فى منافسات ذهاب الاسبوع 17 من بطولة دورى المحترفين الانجليزى يوم السبت 15 من ديسمبر فى مواجهة قوية، يستضيفها ملعب الاتحاد ونتابع من خلال التقرير الرياضى لموقع الخليج 365 الرياضي تفاصيل ومعلومات المباراة.

يستضيف ملعب الاتحاد معقل فريق المان سيتى اللقاء الذى يجمع بين الفريقين فى منافسة خارج التوقعات لايستطيع احد معرفة الفائز بها ويرغب فريق مانشستر سيتى فى تعويض هزيمته فى الجولة الماضية وحصد النقاط للعودة من جديد لصدارة جدول البطولة حيث يتواجد السيتى فى الترتيب الثانى ويمتلك عدد 41 نقطة.

ويدخل فريق ايفرتون المباراة ويسعى الى تحقيق افضل نتيجة ايجابية امام المان سيتى للتقدم فى جدول ترتيب البطولة حيث يحتل ايفرتون المركز السابع ويمتلك عدد 24 نقطة حتى الان.

معلومات مباراة مانشستر سيتى وايفرتون

الاسبوع 17 من البريميرليج

ملعب الاتحاد

توقيت 14:30 فى القاهرة

توقيت 15:30 فى السعودية

قنوات بى ان سبورتس للرياضة

HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين