رياضة | يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

يستضيف فريق مانشستر سيتي , ظهر اليوم السبت , نظيره فريق إيفرتون , وذلك في إطار مباريات الجولة السابة عشر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ” , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” الإتحاد ” .

فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق ليفربول , في حين يحتل فريق إيفرتون المركز السابع برصيد 24 نقطة وهو لايعرف الفوز في آخر 3 جولات .

ويسعى فريق مانشستر سيتي في هذا اللقاء الى إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وإستعادة الصدارة ولو مؤقتاً , في حين يتطلع فريق إيفرتون في هذه المواجهة الصعبة الى الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية .

وستقام المباراة الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 2:30 مساءً بتوقيت كلٍ من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن السودان وليبيا ومصر .

وستقام المباراة 1:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 12:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 4:30 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( بي إن سبورت 2 ) , وسيعلق عليها المعلق الرياضي ( خالد الحدي ) .

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot