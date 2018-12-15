رياضة | أهلي 2003 يواجه مركز شباب الجزيرة وزهراء حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي 2003 يواجه مركز شباب الجزيرة وزهراء حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ مباراتين وديتين اليوم السبت، وغدا الأحد، وذلك استعدادا لاستئناف بطولة الجمهورية، عقب نهاية الدور الأول.

ويلعب الأهلي اليوم أمام فريق مركز شباب الجزيرة، في الثانية ظهرا، على أن يلتقي غدا الأحد مع فريق زهراء حلوان، والفريقان مواليد ٢٠٠٢، علما بأن المباراتان على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق المقاولون العرب يوم السبت المقبل، في الجولة ١٦ والأولى من الدور الثاني لبطولة الجمهورية، علما بأنه أنهى الدور الأول وهو في المركز الرابع، برصيد ٢٥ نقطة، بعد أن فاز في ٧ مباريات، وتعادل في ٤، وخسر في ٣ مباريات.

ومن جانب آخر قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم ، التي تتجه خلال أيام إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على جيما الإثيوبي، مساء أمس الجمعة، بهدفين دون رد، سجّلهما ناصر ماهر ومروان محسن في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب