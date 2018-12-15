رياضة | حسام باولو: مستمر حتى سن الأربعين وإذا عاد بي الزمن لن أنضم للزمالك (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام باولو: مستمر حتى سن الأربعين وإذا عاد بي الزمن لن أنضم للزمالك (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسعى لاعادة اسمي مرة أخرى وأتطلع للاحتراف

تحت أمر الزمالك وسعيد بتجربتي في سموحة

مازلت أحلم بالمنتخب وكبار الدوري يستحقون الفرصة

أنا مظلوم إعلاميا ولم يساعدني أحد في القلعة البيضاء

الداخلية بيتي وعلاء عبد العال الأب الروحي لباولو

حسام باولو مهاجم الداخلية.. اللاعب الذي صنع اسمه من عدم، بعدما ظهر فى الدوري الممتاز لأول مره بعد تخطيه سن الثلاثين، وبمساعدة علاء عبد العال مدرب الداخلية استطاع أن يحطم الكثير من الأرقام القياسيه، مثل حصوله على لقب هداف الدوري موسمين متتاليين مع الداخلية وسموحة، وتسجيله لأسرع هدف فى تاريخ الكرة المصرية، وعودته هذا الموسم للمنافسه على لقب الهداف، بعد ابتعاده عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم

حسام باولو يتحدث عن مصيره فى الزمالك وتألقه مع الداخلية ودور علاء عبد العال ولقب الهداف وحلم المنتخب والاعتزال في حوار صريح جدًا إلى "الخليج 365 الرياضي"

حسام باولو الآن هدافا للدوري مناصفة مع محمود علاء برصيد 8 أهداف.. هل سعيت لذلك؟

بكل تأكيد أسعى دائما لذلك ولكن الأهم ان يعود بالنفع على فريقي وأود أن أعيد اسمي مرة أخرى لما كان عليه وسوف أحقق ذلك بمساعدة زملائي

هل ستعود للزمالك بعد انتهاء إعارتك للداخلية؟

أنا تحت أمر الزمالك وإذا احتاجوني سوف أستمر وإن لم يحتاجوني فسأتطلع للسفر بالخارج وإلا في الاستمرار في الداخلية أولى.

هل ترى أن عامل السن لن يكون عائقا فى احترافك الفترة المقبلة؟

لن يكون عائقا لأن السن مش فارق معايا وأشعر بأنني مازلت قادرًا على العطاء

متى يعتزل حسام باولو؟

سألعب للأربعين طالما أشعر أنني قادر على العطاء سوف أستمر ولن أترك الكرة والتوفيق يأتي ناتجًا للاجتهاد والسعي، وأنا دائما أسعى لذلك

ما سر تألقك فى الداخلية؟

الداخلية بيتي صاحب الفضل علي بعد ربنا، وعلاء عبد العال الأب الروحي لي لأنه يعطي لي حقي ويتعامل مع نفسيًا بشكل ممتاز

مازلت تطمح في الانضمام للمنتخب ؟

بكل تأكيد فعندي أمل كبير أن أنضم للمنتخب

ما سر تفوق الداخلية مع علاء عبد العال مؤخرًا؟

ننفذ تعليمات علاء عبد العال بالحرف الواحد، ننفذ كل ما نتدرب عليه، والتوفيق يإتي فى النهاية

كيف ترى تفوق كبار السن في الدوري مثل صلاح أمين وأحمد علي وخالد قمر وغيرهم؟

مظلومون إعلاميًا، ومخدوش فرصتهم الكاملة، ويستحقون فرصة فى المنتخب

ما سر تألقك رغم تخطيك الثلاثين؟

نتعب ونجتهد، وربنا دائما يكرم من يتعب

هل ترى أن باولو مظلوم؟

بصراحة مظلوم إعلاميا فكنت فى الزمالك ولم أحصل على فرصة مع المنتخب رغم غنني كنت هدافا للدوري وقتها ولكن لم يساعدني أحد سواء من داخل الزمالك او من الخارج.

إذا عاد بك الزمن ستنضم للزمالك ؟

لن أنضم وسأستمر مع سموحة، ولن أرحل عن الفريق السكندري فلم أحصل على فرصة مع الزمالك ولو عاد بي الوقت لن أكرر التجربة فخطوة الزمالك لم أحسبها بالشكل السليم

إذا عدت لسموحة ستواصل التألق؟

بكل تأكيد، الجميع يحبني فى سموحة وسيساعدوني مثلما هو الحال فى الداخلية