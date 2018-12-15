رياضة | انتظام "معلول وفتحي وأزارو" في التدريبات الجماعية.. وفحص طبي لـ"الشناوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام "معلول وفتحي وأزارو" في التدريبات الجماعية.. وفحص طبي لـ"الشناوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم أحمد فتحي ووليد أزارو وعلي معلول، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في المران الجماعي، الذي يقام علي ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجوم.

وشارك الثلاثي في مران مجموعة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة جيما الاثيوبي التي أقيمت أمس بعد تعافيهم من الإصابة، ومن المنتظر أن يعود الثلاثي للمران مع الفريق لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويرغب محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، في الاستعانة ببعض العناصر العائدة من الإصابة كما أكد أمس عقب مواجهة جيما.

ويخضع محمد الشناوي، حارس الفريق لفحص طبي اليوم، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وخضع الشناوي لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الماضية بعد تعرضه لاصابة في العضلة الضامة، أبعدته عن التواجد في التدريبات

والمباريات الرسمية، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد فرص الحارس في المشاركة والتواجد في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم التي تقام يوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام.