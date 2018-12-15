رياضة | kora online | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر |koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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يستضيف مانشستر سيتى، فى الثانية والنصف من ظهر اليوم، السبت، منافسه إيفرتون على ملعب "الاتحاد" فى افتتاح الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

ويبحث السيتى فى مواجهة اليوم عن تحقيق الانتصار لاستعادة صدارة جدول ترتيب المسابقة التى فقدها عقب الخسارة أمام تشيلسى بهدفين فى الجولة الماضية، حيث يحتل حاليا المركز الثانى برصيد 41 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر.

ينتظر السيتى من غريمه الأزلى مانشستر يونايتد أن يحقق الفوز على ليفربول بعد غد الأحد، فى المواجهة التى ستقام على ملعب "آنفيلد"، وذلك من أجل العودة للصدارة.

ومن المنتظر أن يشارك فى لقاء اليوم، النجمان كيفن دى بروين وسيرجيو أجويرو بعد شفائهما من الإصابة التى لحقت بهما فى الركبة، حتى وإن بدءا اللقاء من على مقاعد البدلاء، بعد أن أكد المدير الفنى بيبب جوارديولا على جاهزيتهما لخوض اللقاء كما أشار فى المؤتمر الصحفى أمس الجمعة.

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