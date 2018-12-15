رياضة | كورة لايف .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر في الدوري الانجليزي .. koralive

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مانشستر سيتي يطمح في تحقيق إنتصار كبير علي حساب نادي إيفرتون، ومعاودة إحتلال صدارة الدوري الإنجليزي من جديد، ولو بشكل مؤقت، حتي يلعب نادي ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في لقاء من الممكن أن يفقد فيه الريدز نقاط، وتكون الصدارة من نصيب السيتي من جديد إذا نجح بالفوز علي حساب نادي إيفرتون الصعب، وقد خسر السيتي الصدارة في الأسبوع الماضي للمرة الأولي هذا العام، بعد الفشل ضد البلوز تشيلسي، فخر لندن، والهزيمة منه بهدفين دون رد، في لقاء كان تكتيكي من المدرب الإيطالي ساري الذي أفقد تكتيك جوارديولا بوصلته.

مانشستر سيتي Vs إيفرتون. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 17). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : الاتحاد . المعلق : خالد الحدي . موعد المباراة : 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 2:30 مساءاً بتوقيت مصر . 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 2:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 2:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 3:30 مساءاً بتوقيت العراق . 2:30 مساءاً بتوقيت السودان . 3:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 1:30 مساءاً بتوقيت تونس . 1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 1:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 3:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 3:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 3:30 مساءاً بتوقيت قطر. 12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا. 3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .

نحن عبر ” الخليج 365 ” ننقل لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم السبت الموافق 15 / ديسمبر، في أحد لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الدور الأول وتحديداً في الجولة السابعة عشر، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، سيقام اللقاء علي ملعب الإتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم

من المرتقب أن تنقل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 2، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة فقط عن طريق الإشتراك.

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