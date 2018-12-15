رياضة | الزمالك يحصل على استغناء أول صفقاته الشتوية خلال ساعات

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حسم مسؤولو الزمالك صفقة يوسف علي لاعب فريق المصرية للاتصالات وذلك بعد جلسة جمعت مسؤولو الزمالك باللاعب خلال الساعات الماضية.

ونال اللاعب إشادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة بالزمالك بعد عرض فيديوهات خاصة باللاعب على المدير الفني حيث منح الضوء الأخضر لضمه.

وكان اللاعب على رادار الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة قبل أن ينجح الزمالك في حسم الصفقة لصالحه.

ومن المنتظر أن ينهي الزمالك اتفاقه مع إدارة الاتصالات خلال الأيام المقبلة والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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