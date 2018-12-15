رياضة | يلا شوت | بث حي | Man City | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر| Bein Sport 2

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يلا شوت | بث حي | Man City | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر| Bein Sport 2

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا عدم وجود نية لدخول ناديه مانشستر سيتي فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، مشيراً على الاكتفاء باللاعبين الحاليين.

وتواجد بيب جوارديولا اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي استعداداً لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون المقامة مساء غداً السبت ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

بطاقة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون:-

مانشستر سيتي Vs إيفرتون. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 17). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : الاتحاد . المعلق : خالد الحدي . موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون:- 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 2:30 مساءاً بتوقيت مصر . 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 2:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 2:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 3:30 مساءاً بتوقيت العراق . 2:30 مساءاً بتوقيت السودان . 3:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 1:30 مساءاً بتوقيت تونس . 1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 1:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 3:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 3:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 3:30 مساءاً بتوقيت قطر. 12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا. 3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .

وقال جوارديولا بعد ارتباط مانشستر سيتي بعدة لاعبين مثل الظهير الأيسر ولاعب ليستر سيتي بين تشيلويل “لم يقوم مانشستر سيتي سيتي بأي تعاقد خلال الميركاتو الشتوي رغم الإصابات”.

وزف المدرب خبراً ساراً لجماهير السيتيزينز بتأكيد عودة الثنائي البلجيكي كيفين دي بروين ، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو للتدريبات.

مضيفا “دي برويت تدرب طوال الأسبوع دون ألم وكذلك الأمر بالنسبة لأجويرو ، والآن احتمال تواجدهما غداً يزداد”.

وختم “ستونز تلقى العلاج يوم أمس وسيعود اليوم للتدريبات ، من الصعب أن يكون لديك 60 ساعة للتعافي بين التدريبات وسنرى ما سيحدث ، لقد لعبنا مباريات جيدة وفقدنا 4 نقاط ، غداً مباراة أخرى وإيفرتون تغير بالكامل مع سيجدرسون وريتشارليسون وييري مينا ، أنا معجب بأدائهم”.

يلا شوت | بث حي | Man City | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر| Bein Sport 2